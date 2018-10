New York (dpa) - Der Schauspielerin Julianne Moore (50) ist Schmuck im Wert von mehr als 127 000 Dollar (etwa 98 000 Euro) geklaut worden.

Die zehn Uhren, Armbänder und Ketten seien in den vergangenen drei Monaten, während Moores Haus im New Yorker Trendviertel West Village renoviert wurde, gestohlen worden, berichtete der Fernsehsender ABC unter Berufung auf lokale Polizeibehörden. In dem Haus lebt Moore mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern. Einen Tatverdächtigen gab es nach Angaben des Fernsehsenders zunächst nicht.

Bericht von ABC