Bangkok (SID) - Der Amerikaner Ryan Hunter-Reay, diesjähriger Sieger der IndyCar-Serie, fordert Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Rekordchampion Michael Schumacher beim Race of Champions heraus. Vettel und Schumacher, der am Donnerstag sein Karriereende angekündige, sind in der Einzelkonkurrenz noch ohne Erfolg. Das Duo peilt bei der 25. Auflage der Veranstaltung aber im Teamwettbewerb den sechsten Sieg in Folge an.

Beim Race of Champions duellieren sich Fahrer der unterschiedlichsten Motorsport-Rennserien. Nach zwei Jahren in Düsseldorf findet das Event in diesem Jahr am 15./16. Dezember im Rajamangala-Stadion in Bangkok statt. Es ist das zweite Mal nach Peking 2009, dass der Wettbewerb außerhalb Europas steigt.