Grenoble (AFP) Nach dem brutalen Mord an zwei jungen Männern in einem Vorort von Grenoble sind mittlerweile alle Verdächtigen in Gewahrsam. Die letzten beiden Gesuchten stellten sich am Donnerstag, wie die Polizei mitteilte. Bereits am Mittwoch hatte sich der erste der drei Flüchtigen gestellt, die alle polizeibekannt waren und als "sehr gewalttätig" galten.

