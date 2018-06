Freiburg (SID) - Obwohl Christian Streich erstmals in seiner noch jungen Karriere als Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zwei Niederlagen in Folge hinnehmen musste (jeweils 1:2 gegen Werder Bremen und bei Eintracht Frankfurt), geht der Coach zuversichtlich in das Punktspiel am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr/Sky und Liga total!). "Das würde mich nur dann belasten, wenn wir in den beiden Spielen keine Chance gehabt hätten", sagte Streich am Donnerstag.

Gegen Nürnberg muss Streich auf Johannes Flum (Handbruch), Jan Rosenthal (Sehnenanriss) und Karim Guedé (gesperrt) verzichten.