Chicago (SID) - Eine weitere schwache Defensivleistung hat dem früheren Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich und seinem Klub Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS die zweite Niederlage in Folge eingebracht. Gegen Außenseiter Philadelphia Union verlor das Team des 33 Jahre alten früheren Berliners mit 1:3 (0:1). "Wir haben vergessen, zu verteidigen", sagte Friedrich: "Das haben wir schon in den vergangenen Wochen sehr schlecht gemacht."

Jack McInerney (7.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, Gabriel Gomez (67.) erhöhte trotz großer Offensivbemühungen Chicagos auf 2:0 für Philadelphia. Nur zwei Minuten später gelang Dominic Oduro der Anschlusstreffer für Fire, doch Antoine Hoppenot (87.) stellte den Endstand her. "Wenn wir zuletzt gut gespielt haben, haben wir immer auf eine sichere Defensive geachtet", sagte Friedrich. Dies müsse drei Spiele vor Ende der regulären Saison das Ziel für die kommenden Wochen sein.

Fire rutschte mit 53 Punkten auf Platz drei der Eastern Conference ab, der Rückstand auf Spitzenreiter Sporting Kansas City beträgt fünf Zähler. Auch von Rang sechs, der nicht zur Play-off-Teilnahme berechtigt, trennen Friedrich und Co. fünf Zähler. Am Freitag hatte Chicago im Spitzenspiel mit 0:2 bei Kansas City verloren.