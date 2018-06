Athen/Lissabon (AFP) In Athen sind rund einhundert Demonstranten auf das Gelände des griechischen Verteidigungsministeriums vorgedrungen. Die Angestellten einer Schiffswerft zerstörten am Donnerstag die Absperrungen am Eingang des Gebäudes, wie griechische Fernsehsender zeigten. Während Sicherheitskräfte sogleich vor Ort eintrafen, um für Ordnung zu sorgen, warteten die Demonstranten darauf, Vertreter des Ministeriums zu treffen. Sie protestierten dagegen, dass seit mehreren Monaten ihre Gehälter nicht mehr gezahlt werden. Ihr Arbeitgeber Hellenic Shipyards ist von der Pleite bedroht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.