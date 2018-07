Bogotá (AFP) Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos hat sich einer Krebsoperation unterzogen. Der Eingriff an der Prostata sei erfolgreich und ohne Komplikationen verlaufen, erklärte das Ärzteteam einer Privatklinik in der Hauptstadt Bogotá am Mittwoch (Ortszeit). "Der Präsident ist bei Bewusstsein, hält sich mit seiner Familie in seinem Zimmer auf und beginnt seine Genesung." Für die Operation sei lediglich eine örtliche Betäubung nötig gewesen. Santos schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: "Gott sei Dank ist alles gut verlaufen und ich erhole mich zufriedenstellend."

