Istanbul (dpa) - Dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan ist nach monatelanger militärischer Zurückhaltung der Kragen geplatzt. Nach dem tödlichen Granatangriff, für den Ankara zunächst unwidersprochen syrische Regierungstruppen verantwortlich macht, lässt er die türkische Artillerie zurückfeuern.

Binnen Stunden sind die Spannungen zwischen den Nachbarn eskaliert. Doch macht die Türkei klar, dass sie sich nicht in einen Krieg verwickeln lassen will.

«Die Türkei hat für den gestrigen Zwischenfall Vergeltung geübt, ohne Syrien den Krieg zu erklären», twitterte Ibrahim Kalin, ein wichtiger Berater Erdogans, am Donnerstag. Politik und Diplomatie seien weiter am Zug. «Die Türkei hat kein Interesse an einem Krieg mit Syrien. Aber die Türkei ist in der Lage, ihre Grenzen zu schützen und wenn nötig zurückzuschlagen.»

Türkische Politiker betonen, ihr Land bewege sich mit seiner Reaktion auf den tödlichen Angriff innerhalb des internationalen Rechts. Indem Erdogan am Donnerstag das Parlament in die Entscheidung einband und sich weitgehend freie Hand geben ließ, sichert er sich auch innenpolitisch ab.

Denn die große Mehrheit des türkischen Volkes will ihr Land nicht mit eigenen Truppen in den Krieg verwickelt sehen. In zwei jüngst veröffentlichen Meinungsumfragen sind rund 60 oder sogar 76 Prozent der Befragten gegen einen Einmarsch in Syrien. Nur etwa ein Viertel der Türken sprach sich dafür aus. Allerdings wurde die Bevölkerung schon vor Monaten befragt - jedenfalls lange bevor am Mittwoch eine syrische Granate im türkischen Grenzdorf Akcakale eine Mutter und ihre vier Kinder tötete.

In Ankara setzte am Mittwochabend eilige Krisendiplomatie ein. Außenminister Ahmet Davutoglu telefonierte Verbündete und Vertreter der internationalen Gemeinschaft ab, während das Militär über Radaranlagen feststellte, von wo aus auf die Türkei geschossen wurde. Erdogans Büro teilte mit, verantwortlich seien syrische Regierungskräfte. Kommentatoren erklären am Donnerstag, offenbar werde versucht, die Türkei in einen Krieg hineinzuziehen.

Das aber will Ankara nun - ungeachtet polternder Erklärungen Erdogans - verhindern. Die türkische Regierung ist enttäuscht von der zerstrittenen syrischen Opposition und hat erkennen müssen, wie brandgefährlich die verwickelten internationalen Interessen auch der Türkei werden können. Womöglich scheut Ankara auch die Rolle einer Besatzungsmacht in einem früheren Teil des Osmanischen Reiches, wo türkische Soldaten nach dem Befreiungsjubel der ersten Tage womöglich selbst zur Zielscheibe werden könnten, sollte der Bürgerkrieg zur Abrechnung unter den Volksgruppen werden.

So bedient sich Ankara einer Formel, die es schon gegen Kämpfer der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK nutzt, die im benachbarten Nordirak mehrere Lager unterhält. Die Regierung will freie Hand, um Soldaten für Militärschläge über die Grenze zu schicken. Der Granatangriff aus Syrien sei der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, sagte Vizeregierungschef Bülent Arinc. «Ich hoffe, das war die letzte Wahnsinnstat des syrischen Regimes.»