New York (SID) - Der frühere 400-m-Hürden-Weltrekordler Edwin Moses setzt seinen Kampf gegen Doping in verantwortlicher Position fort. Der einstige Dauerrivale des früheren Europarekordlers Harald Schmid (Gelnhausen) ist neuer Aufsichtsratschef der US-Anti-Doping-Agentur USADA. Moses wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am 13. September als Nachfolger von Dr. Richard Cohen offiziell ins Amt eingeführt. Der zweimalige Olympiasieger Moses (1976 und 1984) war bereits seit 2010 Mitglied im Aufsichtsrat.

Geschäftsführer der USADA ist Travis Tygart, der in den letzten Wochen im Zuge der Ermittlungen gegen den siebenmaligen Tour-Sieger Lance Armstrong verstärkt in der Öffentlichkeit stand. Der Aufsichtsrat umfasst insgesamt zehn Personen.

Edwin Moses ist schon länger im Anti-Doping-Kampf aktiv. Er gehörte im US-Olympia-Komitee USOC der Anti-Doping-Kommission an. "Der Missbrauch mit leistungsfördernden Mitteln ist eines der größten Probleme im Sport. Unsere Mission ist es sicherzustellen, dass ausschließlich saubere Athleten aufeinandertreffen. Dies ist nicht nur für die heutige Generation wichtig, sondern für alle noch kommenden", erklärte Ed Moses.