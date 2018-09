Suzuka (dpa) - Mit einem lockeren «Okey-dokey» wollte Michael Schumacher vor seiner sorgfältig vorbereiteten Erklärung noch Lockerheit demonstrieren. Kurz darauf war die Stimme des Formel-1-Rekordweltmeisters doch belegt, und das Sprechen fiel schwerer als sonst.

«Time to say goodbye», sagte der 43 Jahre alte Mercedes-Pilot im japanischen Suzuka und erklärte seine einzigartige Karriere damit zum Saisonende für beendet. Am 25. November wird sich Schumacher in Sao Paulo nach seinem 308. Grand Prix mit fast 44 Jahren aus der Königsklasse verabschieden.

Besonders beim Dank an seine Frau Corinna und seine Kinder hielt der siebenfache Champion inne. «Das ist ein spezieller Moment für mich», entschuldigte sich Schumacher, der noch einmal feuchte Augen bekam, als ihm Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug energisch um den Hals fiel. Ansonsten schien Schumacher locker und irgendwie befreit. «Damit waren meine Zweifel, ob ich es noch kann, beseitigt», sagte Schumacher über die Mercedes-Entscheidung am vergangenen Freitag, den am Ende des Jahres auslaufenden Dreijahresvertrag mit Schumacher nicht zu verlängern und stattdessen den 16 Jahre jüngeren Lewis Hamilton zu holen. Kurz darauf stand der Entschluss wohl fest, nun ganz aufzuhören. «Ich habe die Motivation und Energie verloren, die man zweifelsfrei braucht», begründete Schumacher.

Schluss, aus, vorbei - Schumacher will einfach nicht mehr. Sechs Tage debattierte die gesamte Formel 1 darüber, wie und wo es mit dem siebenfachen Weltmeister weitergehen könne. Noch am Donnerstag legte der aktuelle Champion Sebastian Vettel seinem Kumpel einen Wechsel zu Sauber nahe. Marussia-Pilot Timo Glock bat Schumacher ebenfalls, weiterzumachen. Vergeblich. «Das ist ein großer Verlust und schade», kommentierte Vettel kurze Zeit später. «Für mich war er immer einer der Größten.»

Auch RTL-Experte Niki Lauda, in der kommenden Saison der neue starke Mann bei Mercedes, bedauerte Schumachers Entschluss. «Ich finde es traurig und schade für den ganzen Motorsport, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Michael Schumacher für sich eine Entscheidung getroffen hat», erklärte Lauda. «Ich ziehe die Kappe vor Michael Schumacher, denn in meinen Augen er ist als siebenmaliger Weltmeister der beste Formel 1-Rennfahrer, seit es die Rennserie gibt.»

Sechs Rennen noch, dann ist Schluss. Was danach kommt, weiß Schumacher noch nicht: «Darüber werde ich entscheiden, wenn die Zeit dazu reif ist.» Möglichkeiten gebe es viele, «auch dem Konzern erhalten zu bleiben», wie Schumacher betonte. Obwohl es mit Mercedes in den drei Jahren nach seinem spektakulären Comeback zu Saison 2010 nicht für einen Sieg reichte, ist Schumacher mit sich völlig im Reinen. «Die Gesamtheit dessen, was ich in der Formel 1 erreicht habe, hat sich nicht geändert», bekräftigte Schumacher angesichts seiner sieben Titel, 91 Rennsiege und zahlreichen Rekorde. Einige womöglich für die Ewigkeit. «Deshalb gehe ich zufrieden», meinte Schumacher und lächelte dabei sanft.

Schon in den vergangenen drei Jahren zeigte sich der Fanliebling trotz ausbleibender Erfolge anders als in der Zeit vor seinem ersten Rücktritt 2006. Schumacher wirkte zufrieden und in sich ruhend, war zudem offener und zugänglicher als zuvor. «Ich habe in den vergangenen sechs Jahren sehr vieles gelernt, natürlich auch über mich selber. Zum Beispiel, offen zu sein, die Sache zu genießen und trotzdem aber auch fokussiert zu sein», sagte Schumacher, der gelöst genug war, seine selbst gesteckten, aber nicht erreichten Ziele einzugestehen.

«Ich habe Ende 2009 gesagt, dass ich an meinen Erfolgen gemessen werden möchte, und daher habe ich in den vergangenen drei Jahren viel Kritik eingesteckt, die zum Teil berechtigt war.» Zweifel kamen auf, ob er mit Mitte vierzig wirklich noch weiter gegen Anfang Zwanzigjährige fahren müsse. Schumacher zauderte und gab zu. «Ich habe mich nicht entscheiden wollen.» Nun ist der Akku wieder leer.

So wie am 10. September 2006 in Monza, als er zum ersten Mal zurückgetreten war. Damals kam schnell wieder Unruhe auf. Schumacher fuhr Motorradrennen und verunglückte bei Testfahrten auf dem Zweirad im Februar 2009. Eine Rückkehr im Sommer desselben Jahres für Ferrari musste er schweren Herzens wegen der Folgen des Crashs absagen.

Ein paar Monate später gab Mercedes das Comeback bekannt. Die «deutsche Nationalmannschaft der Formel 1» mit Schumacher und Teamkollege Nico Rosberg war perfekt. Mehr als ein dritter Platz im Juni in Valencia und die Pole-Zeit beim Klassiker in Monaco sprangen für den einst siegverwöhnten Schumacher nicht heraus. Er wurde oft von Pannen gebremst und leistete sich auch immer wieder Fehler, wie zuletzt in Singapur, als er einen heftigen Auffahrunfall verursachte.

Sechs Versuche hat er nun, vielleicht doch noch einen Sieg im Silberpfeil zu feiern - ein weiteres Comeback ist unwahrscheinlich. «Wer weiß, vielleicht ist es diesmal ja für immer», sagte Schumacher am Donnerstag scherzhaft.