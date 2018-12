Rom (AFP) Pro-palästinensische Aktivisten wollen einen neuen Versuch starten, mit einem Schiff die Seeblockade zu durchbrechen und Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Das Schiff "Estelle" solle am Samstag von Neapel aus starten, sagte eine Sprecherin der internationalen Bewegung, die bereits mehrere solcher Schiffe entsandte, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. An Bord sollen demnach 17 Aktivisten aus mehreren Ländern mitfahren. Die "Estelle" werde etwa zwei Wochen bis zum Ziel brauchen, sagte die Sprecherin weiter.

