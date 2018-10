Peking (dpa) - Angelique Kerber hat beim hochkarätig besetzten Tennis-Turnier in Peking das Viertelfinale erreicht.

Die deutsche Nummer eins gewann bei der mit 4,8 Millionen Dollar dotierten WTA-Veranstaltung gegen die Dänin Caroline Wozniacki mit 6:1, 2:6, 6:4 und trifft nun auf die Weltranglisten-Zweite Maria Scharapowa aus Russland. Kerber verwandelte nach 1:47 Stunden ihren ersten Matchball und machte damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Masters-Qualifikation. Bei der Weltmeisterschaft in Istanbul treten Ende Oktober die besten acht Spielerinnen dieser Saison gegeneinander an.