Bayreuth (dpa) - Nach dem Unfall einer Geisterfahrerin in Oberfranken ist auch die zweite kleine Tochter der Frau gestorben. Das teilte die Polizei in Bayreuth am Donnerstag mit.

Am Dienstagmorgen war die Mutter mit ihren beiden Kindern im Auto als Falschfahrerin auf der Autobahn 73 unterwegs. Nahe Hirschaid bei Bamberg prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die 31-Jährige, ihre sieben Jahre alte Tochter und der Fahrer des anderen Wagens starben noch an der Unfallstelle. Das vier Jahre alte Mädchen kam in ein Krankenhaus und erlag jetzt seinen Kopfverletzungen.