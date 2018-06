New York (AFP) Eine Computerpanne hat den Aktienkurs des US-Lebensmittelkonzerns Kraft kurzzeitig durch die Decke schießen lassen. Die Papiere legten am Mittwoch an der Wall Street in New York in der ersten Handelsminute um rund 29 Prozent auf über 58 US-Dollar (rund 45 Euro) zu. Zu Börsenschluss lagen die Papiere mit 45,42 Dollar minimal unter dem Eröffnungskurs. "Der Handel mit der Kraft-Aktie ist durch einen Fehler eines Händlers gestört worden, der mehrere Börsenhandelsplattformen betraf", sagte ein Sprecher des Börsenbetreibers Nasdaq.

