Washington (AFP) Die Hinrichtung des wegen Mordes zum Tode verurteilten 46-jährigen Terry Williams ist erneut gestoppt worden. Das höchste Gericht des Bundesstaates Pennsylvania wies am Mittwoch nach Angaben aus Justizkreisen einen Antrag der Staatsanwaltschaft ab, die Hinrichtung noch am selben Abend ausführen zu können. Es bestätigte die Entscheidung einer Richterin von vergangener Woche, die Todesstrafe aufzuheben und eine erneute Strafe festzulegen. Williams soll in den 80er Jahren zwei Männer ermordet haben.

