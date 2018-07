Denver (AFP) Zum Auftakt ihres ersten TV-Duells im US-Präsidentschaftswahlkampf haben sich Amtsinhaber Barack Obama und der republikanische Herausforderer Mitt Romney einen Schlagabtausch über die schwächelnde Konjunktur geliefert. Romney warf Obama am Mittwochabend (Ortszeit) in Denver vor, die US-Wirtschaft in seiner Amtszeit auf einen "erfolglosen Pfad" geführt zu haben. "Ich werde die Vitalität wiederherstellen, die Amerika wieder zum Laufen bringt", sagte er.

