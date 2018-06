Washington (dpa) - Kurz vor der Präsidentenwahl gibt es Aufwind für den US-Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sank im September auf 7,8 Prozent. Das waren 0,3 Prozentpunkte weniger als im August (8,1 Prozent).

Die Unternehmen hätten 114 000 neue Jobs geschaffen und damit mehr als im Vormonat (96 000 Arbeitsplätze), teilte das US-Arbeitsministerium in Washington am Freitag mit. Einen Monat vor der Präsidentenwahl sind die neuen Zahlen ein Erfolg für Präsident Barack Obama. Erst beim Parteitag der Demokraten hatte er vor drei Wochen verstärkte Anstrengungen versprochen, um mehr Jobs zu schaffen.

Doch der Genesungsprozess der Wirtschaft laufe weiter schleppend, warnten Experten. «Wir treten auf der Stelle», sagte Ethan Hawk, Finanzexperte der Bank of America in New York. «Ein Gewinn von rund 100 000 Arbeitsplätzen reicht gerade einmal, um die neuen Arbeitskräfte auf dem Markt unterzubringen.» Es sei allerdings nicht genug, um die bisherigen Arbeitslosen wieder zu beschäftigen.

Arbeitsmarktbericht