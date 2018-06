Berlin (dpa) - Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland verdienen sich neben ihrer Hauptbeschäftigung noch etwas hinzu. Im vergangenen Jahr hat bereits jeder elfte Beschäftigte zusätzlich zu seiner regulären Arbeitsstelle mindestens einen Minijob ausgeübt. Seit dem Jahr 2003 hat sich damit die Zahl der Zweitjobs mehr als verdoppelt. Das geht aus einer neuen Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Das Bundesarbeitsministerium sieht in der Entwicklung keinen Anlass zur Sorge. Es gebe keinen Beleg dafür, dass materielle Not die Betroffenen in Minijobs zwinge.

