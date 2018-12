Sydney (dpa) - Australien hat den ersten Teil der weltgrößten internationalen Teleskopanlage in Betrieb genommen. Die Gesamtanlage soll einmal den Blick ins All bis zurück zum Urknall ermöglichen. Sie könnte auch Signale aus der kosmischen Nachbarschaft empfangen - sollte es dort Leben geben. An der Westküste wurden jetzt 36 Schüsseln auf Empfang geschaltet. Sie haben jeweils einen Durchmesser von zwölf Metern. Spezialkameras können damit eine 30 mal größere Himmelsfläche beobachten als herkömmliche Geräte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.