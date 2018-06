Berlin (dpa) - Beim bundesweiten Test von Viertklässlern mussten die Jungen und Mädchen ihre Deutschkenntnisse in den Bereichen «Lesen - mit Texten und Medien umgehen» und «Zuhören» unter Beweis stellen. Bei einem Teil von ihnen wurden auch die Rechtschreibkenntnisse («Orthografie») abgefragt.

In Mathematik legten die Prüfer den Schülern Aufgaben zu den fünf Bereichen «Muster und Strukturen», «Größen und Messen», «Daten, Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit», «Zahlen und Operationen» sowie «Raum und Form» vor.

Insgesamt mussten die Schüler bei dem Test häufig die richtige Antwort aus verschiedenen Alternativen auswählen (Multiple-Choice) oder nur eine kurze Antwort geben. Anbei Aufgaben-Beispiele:

Deutsch, «Orthografie»:

«Leserbrief - Finde die Fehler in Roberts Leserbrief! Schreibe die Wörter richtig auf!

Hallo, ich heiße Robert und finde eure Zeitung interesant. besonders den Artickel über Tiger. Auch über die Heuschreken habe ich schon was gelesen. Die können in ein paar Minuten alles abfressen. Das ist schlim, aber warum machen die das? Darüber köntet ihr mal was schreiben. Eurer Robert.»

Mathematik, «Zahlen und Operationen»:

Ute hat die Ziffernkärtchen: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Sie legt damit vierstellige Zahlen. Sie darf für jede Aufgabe jede Ziffernkarte nur einmal verwenden. a) Wie heißt die kleines Zahl, die sie legen kann? b) Wie heißt die größte Zahl, die sie legen kann? c) Ute soll die Zahl legen, die am nächsten bei 5000 liegt. Anja sagt: «Leg die Zahl 4321». Doch Ute meint, dies sei nicht richtig. Welche Zahl liegt am nächsten bei 5000?