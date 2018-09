Frankfurt/Main (dpa) - Gute Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Dax am Freitag angetrieben. Der Leitindex kletterte um 1,08 Prozent auf 7384 Punkte. Die bisherige Wochenbilanz ist mit rund plus 2,3 Prozent positiv.

Der MDax mittelgroßer Werte stieg um 0,92 Prozent auf 11 343 Punkte und stand damit so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Für den TecDax ging es um 0,99 Prozent auf 829 Punkte nach oben.

In den USA wurden im September etwa so viele Arbeitsplätze geschaffen wie erwartet, allerdings wurden die Vormonatswerte deutlich nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote sank im September entgegen den Erwartungen von Volkswirten auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2009. Die Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Darüber hinaus bleibt Spanien im Fokus, und die Frage, ob und wann das Land offiziell um Finanzhilfen beim Euro-Rettungsfonds bittet.

Zu den Favoriten im Dax zählten die Papiere der Autobauer Daimler, Volkswagen (VW) und BMW. Mit Gewinnen von bis zu 2,55 Prozent profitierten sie wie schon am Vortag von guten Absatzzahlen aus China. Von der positiven Stimmung gegenüber Automobilaktien zeugte ebenfalls das Plus von 1,93 Prozent bei den Titeln des Zulieferers SGL Group. Der Karbonhersteller will nun auch in China Grafitelektroden produzieren.

Schlusslicht im Dax waren die Titel des Indexneulings Lanxess, die 0,88 Prozent verloren. Börsianer begründeten dies mit Spekulationen, der Spezialchemiekonzern könnte mit den Ergebnissen des dritten Quartals die Erwartungen verfehlen. Lanxess habe aber bereits mit einer Bestätigung der Jahresziele reagiert, meinte ein Händler.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,17 Prozent am Vortag auf 1,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 134,19 Punkte. Der Bund Future sank um 0,33 Prozent auf 140,89 Punkte. Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3002 (Donnerstag: 1,2951) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7691 (0,7721) Euro.