Karlsruhe (AFP) Wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen 48-jährigen Deutsch-Libanesen erhoben. Der beschuldigte Mahmoud El A. soll von April 2007 bis zu seiner Festnahme im vergangenen Februar für einen syrischen Geheimdienst tätig gewesen sein, wie die Behörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Seine Aufgabe war es demnach, in Deutschland lebende syrische Oppositionelle und deren Aktivitäten zu beobachten und auszuspähen. Über dabei gewonnene Erkenntnisse soll er seine Auftraggeber vor allem bei regelmäßigen Treffen in Berlin informiert haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.