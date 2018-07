Berlin (AFP) Die bayerischen Grundschüler erreichen in Deutschland im Lesen und in Mathematik die besten Ergebnisse. Bei einem Leistungsvergleich der Bundesländer lag Bayern im Bereich Lesen mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorne, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag in Berlin mitteilte. In Mathematik bildete der Freistaat zusammen mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg die Spitzengruppe.

