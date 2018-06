Berlin (AFP) Die bayerischen Grundschüler zeigen bundesweit die besten Leistungen im Lesen und in Mathematik. Zur Spitzengruppe unter den 16 Bundesländern gehören dabei neben Bayern auch Sachsen und Sachsen-Anhalt, wie ein am Freitag von der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin vorgestellter Ländervergleich ergab. Schlusslichter waren demnach die Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen.

