Paris (AFP) Der europäische Luftfahrt- und Rüstungsriese EADS hofft trotz des Streits um staatliche Beteiligungen weiter auf eine Einigung zur Fusion mit dem britischen Konzern BAE Systems. "Wir wurden von den Regierungen über den Stand der Diskussionen informiert, sie haben uns aber in keinster Weise gesagt, dass es keine Einigung geben würde", erklärte ein Unternehmenssprecher am Freitag. "Wir streben immer noch das Zieldatum 10. Oktober an."

