Brüssel (AFP) Die Eurozone erwartet keinen baldigen Antrag Spaniens auf Finanzhilfe aus dem Euro-Rettungsfonds. "Ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass Spanien ein Hilfsprogramm beantragt", sagte ein ranghoher Eurozonen-Vertreter am Freitag in Brüssel. Sollte es doch einen spanischen Antrag geben, "bin ich zuversichtlich, dass der nicht unmittelbar bevorsteht". Die Lage Spaniens an den Finanzmärkten sei eine ganze andere als noch vor einem Jahr und erfordere kein umfassendes Hilfsprogramm für das Land wie in den Fällen von Griechenland, Irland und Portugal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.