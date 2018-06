Düsseldorf (AFP) Nicht einmal jeder vierte Beschäftigte hat eine betriebliche Altersvorsorge. Besonders in kleinen Betrieben und bei Geringverdienern sei der Anteil niedrig, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Freitag mit. Das WSI stützt sich dabei auf eine Umfrage unter Betriebsräten. Sie sei repräsentativ für mitbestimmte Betriebe, in denen mindestens 20 Menschen arbeiten.

