Köln (SID) - Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der achtmalige Meister unterlag im Spitzenspiel bei den Augsburger Panthern mit 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Damit zogen die Bayern an der Tabellenspitze nach Punkten mit den Kölnern gleich.

Vize-Meister Adler Mannheim konnte den Ausrutscher trotz des Debüts des letztjährigen Stanley-Cup-Siegers Dennis Seidenberg nicht nutzen. Derweil feierte Meister Eisbären Berlin beim Torfestival in Nürnberg seinen zweiten Auswärtssieg in Folge.

NHL-Star Seidenberg verlor zum Einstand mit den Mannheimern mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) bei den Hamburg Freezers und gab ein unauffälliges Debüt. Auch Marcel Goc, der während des Lockouts in der nordamerikanischen Profiliga ebenfalls für die Adler aufläuft, konnte trotz seines ersten Treffers zum zwischenzeitlichen Ausgleich die Niederlage nicht verhindern.

Der schwach in die Saison gestartete Titelverteidiger Berlin feierte den zweiten Auswärtssieg in Folge. Bei den zuvor zuhause noch ungeschlagenen Nürnberg Ice Tigers gewann der sechsmalige Meister mit 6:5 (1:1, 3:3, 2:1). Die Berliner liefen noch ohne die kanadischen Ausnahmestürmer Claude Giroux und Danny Briere von den Philadelphia Flyers auf. Eine Bestätugung der Transfers steht weiterhin aus.

Der neue Bundestrainer Pat Cortina scheint mit dem EHC München derweil in die Erfolgsspur gefunden zu haben. Nach dem ersten Saisonsieg am Dienstag gegen Straubing (3:1) setzten sich die Bayern mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) auch gegen NHL-Star Christian Ehrhoff und die Krefeld Pinguine durch.

In der Neuauflage des Play-off-Viertelfinals der vergangenen Saison behielt der ERC Ingolstadt mit dem 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG erneut die Oberhand. Die Straubing Tigers verloren mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) gegen die Hannover Scorpions, dagegen feierten die Iserlohn Roosters einen 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)-Sieg im Mittelfeldduell mit dem EHC Wolfsburg.

Vor 4564 Zuschauern in Augsburg hatten Stephen Werner (34.) und Chad Bassen (38.) die Panther gegen Köln im zweiten Drittel in Führung gebracht, Thomas Jordan Trevelyan (56.) erhöhte auf 3:0. Die Aufholjagd durch die Treffer von Christopher Minard (52./55.) kam zu spät für das Team des früheren Bundestrainers Uwe Krupp. Schon in der 27. Minute hatten die Haie ihren Rekordspieler Mirko Lüdemann verloren. Der Verteidiger wurde durch die offene Augsburger Bandentür gecheckt und musste verletzt vom Eis.