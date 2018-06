Berlin (dpa) - Der deutsche Regierungssprecher spricht von einem «normalen Besuch». Der erste Auftritt Angela Merkels in Athen seit Beginn der Euro-Krise dürfte aber alles andere als eine Routineveranstaltung werden. Die entscheidende Frage ist: Was bringt die Kanzlerin den Griechen mit?

In Athen werde die Bundeskanzlerin den griechischen Regierungschef Antonis Samaras treffen, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag an. Die Reise findet kurz vor Entscheidung über die Auszahlung der nächsten Notkredite für Griechenland statt. Der dafür ausschlaggebende «Troika»-Bericht über die Reformfortschritte in dem krisengeschüttelten Land wird noch für diesen Monat erwartet.

«Es ist eine sehr positive Entwicklung», erklärte der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras am Freitag im griechischen Fernsehen. Kanzlerin Merkel sei «eine führende Persönlichkeit einer großen Macht und eines befreundeten Staates». «Dementsprechend wird sie wie es sich gehört empfangen», sagte Samaras weiter.

Merkel hatte Griechenland zuletzt im Juli 2007 besucht - mehr als zwei Jahre vor dem Beginn der Euro-Krise, von der Griechenland am stärksten betroffen ist. Das genaue Programm des Besuchs am Dienstag stehe noch nicht fest, sagte Seibert. Als einzige Termine nannte er das Treffen mit Samaras und eine anschließende gemeinsame Pressekonferenz.

Der Regierungssprecher stellte die Reise als Routinebesuch dar. «Es ist ein normaler Besuch, weil Griechenland und Deutschland enge Freunde und Partner sind», sagte er. In erster Linie sei es eine Erwiderung des Besuchs von Samaras in Berlin im August. Die Reise stehe aber selbstverständlich unter dem Eindruck der sehr schwierigen Situation des Landes. «Wir wollen Griechenland helfen», betonte Seibert.