Berlin (dpa) - Ein Protestmarsch von Asylbewerbern soll heute nach 28 Tagen und fast 600 Kilometern Fußweg sein Ziel Berlin erreichen. Anfang September waren rund 20 Menschen im bayrischen Würzburg losmarschiert, um gegen Asylauflagen wie die Residenzpflicht zu demonstrieren. Inzwischen beteiligen sich an der Protestaktion rund 70 Menschen, sagte eine Sprecherin der Aktion. Am späten Nachmittag wollen die Teilnehmer die letzten Kilometer bis zur Freien Universität in Berlin zurückgelegt haben.

