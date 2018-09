Berlin (SID) - Nach dem Spiel der Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und Dynamo Dresden am vergangenen Mittwoch (1:0) ist ein Berliner Fan von bisher unbekannten Tätern fast erdrosselt worden. Wie die Polizei erst am Freitag bekannt gab, hätten die Täter am S-Bahnhof Olympiastadion auf einen 31-Jährigen eingeschlagen und ihn anschließend mit einem um den Hals verknoteten Hertha-Schal sitzend zurückgelassen.

"Das Opfer lebt mit dem Down-Syndrom und ist nicht mehr in der Lage gewesen, sich selbst aus der Situation zu befreien", teilte die Polizei mit. Erst Beamte der Bundespolizei konnten den bereits stark benommenen Mann befreien. Wegen dessen Sitzposition sei die Notlage für die Vorübergehenden nicht ohne Weiteres erkennbar gewesen. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

"Wir ermitteln in alle Richtungen, aber die Tatsache, dass das Opfer Hertha-Trikot und -Schal trug und bei dem Spiel war, legt die Vermutung nahe, dass die Tat damit zu tun hat", sagte ein Polizeisprecher dem SID: "Sie wäre geeignet gewesen, den Tod herbeizuführen."

Mittlerweile hat das Kommissariat für Sportgewalt des Berliner Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Beim Spiel der Herthaner gegen 1860 München am Freitagabend suchte die Polizei mit Fahndungsplakaten nach Zeugen.