Dortmund/Washington (SID) - Die Pläne des deutschen Fußball-Meisters Borussia Dortmund mit dem erst 16 Jahre alten US-Talent Junior Flores haben am Freitag für Verwirrung gesorgt. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bezeichnete Informationen der Washington Post über einen Vertrag für den offensiven Mittelfeldspieler ab März 2014 als "so nicht ganz richtig". Zum tatsächlichen Stand des Kontaktes zur Familie des Junioren-Nationalspielers indes schwieg sich der 50-Jährige auf Anfrage von kicker online aus.

Die Washington Post hatte zuvor unter Berufung auf Flores-Vater Oscar berichtet, dass Dortmund sich im Wettbieten um den hochgelobten Schüler gegen die Rivalen Paris St. Germain und FC Liverpool sowie Angebote der US-Profiliga MLS durchgesetzt hätte und ein Vierjahresvertrag in der vergangenen Woche perfekt gemacht worden wäre. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres soll sich Flores, dessen Eltern Wurzeln in El Salvador haben, demnach im US-Junioren-Camp in Bradenton/Florida noch entwickeln und zugleich weiter die Schule besuchen.