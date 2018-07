Berlin (dpa) - Tiefgefrorene Erdbeeren haben wahrscheinlich den massenhaften Brechdurchfall in Ostdeutschland ausgelöst. Diesen Verdacht bestätigte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Man sei bei den Ermittlungen einen großen Schritt vorangekommen, sagte auch Holger Eichele, Sprecher des Bundesministeriums für Ernährung. Aus Kreisen der Lebensmittelfahnder hieß es, die verdächtigen Erdbeeren stammten vermutlich aus China. In Ostdeutschland waren mehr als 11 000 Menschen an Brechdurchfall erkrankt, vorwiegend Kinder und Jugendliche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.