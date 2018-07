London (AFP) Nach dem Verschwinden eines fünfjährigen Mädchens in Großbritannien steht ein bereits festgenommener Mann nach Angaben der Polizei unter Mordverdacht. Der 46-Jährige Mark B. sei "des Mords an April Jones verdächtig", teilte die Polizei von Wales am Freitag mit. Er bleibe in Gewahrsam und werde weiter verhört. Nach dem Mädchen wird laut Polizei noch gesucht. "Wir sind überzeugt, dass wir sie finden werden", hieß es bei einer Pressekonferenz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.