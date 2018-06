London (AFP) Als der erste "James Bond"-Film vor genau 50 Jahren in die Kinos kam, ließ das durchwachsene Echo in der Presse nicht ahnen, dass das der Auftakt der wohl erfolgreichsten Filmreihe der Kinogeschichte war. Das US-Magazin "Time" schmähte Sean Connery, der als Erster den britischen Geheimagenten verkörperte, nach der Premiere von "James Bond jagt Dr. No" am 5. Oktober 1962 als einen "großen haarigen Marshmallow". Es folgten 21 weitere Bond-Filme, die Reihe spielte bislang mehr als fünf Millionen Dollar (3,85 Millionen Euro) ein, demnächst hat das neueste Bond-Abenteuer Premiere. Diese Erfolgsgeschichte wurde am Freitag mit einem "Welt-James-Bond-Tag" gefeiert.

