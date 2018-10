Köln (SID) - Der ehemalige Handball-Nationalspieler Günter Böttcher ist tot. Nach Angaben des Deutschen Handballbundes (DHB) nahm sich Böttcher am Donnerstag im Alter von 58 Jahren das Leben. "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen", sagt DHB-Präsident Ulrich Strombach.

Böttcher bestritt 36 Länderspiele und belegte bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal mit der DHB-Auswahl den vierten Platz. Nach seiner Karriere führte er als Trainer 1992 den heutigen Bundesligisten MT Melsungen in die zweite Liga. Von 1993 bis 2006 war er für die HSG Gensungen/Felsberg verantwortlich, die er von der Oberliga in die zweite Liga führte. Zuletzt trainierte er den Landesligisten HSG Zwehren/Kassel. Beruflich war er als Dozent am Institut für Sport und Sportwissenschaft an der Uni Kassel engagiert.