Istanbul (dpa) - Nach einem Granatangriff aus Syrien hat die türkische Armee in der Region Hatay zurückgeschossen. Eine in Syrien abgefeuerte Mörsergranate sei in einem Feld im Grenzgebiet detoniert, sagte Gouverneur Mehmet Celalettin Lekesiz. Das türkische Militär habe daraufhin sofort das Feuer erwidert. Auf türkischer Seite gab es keine Verletzten, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Am Mittwoch waren im türkischen Akcakale nahe der syrischen Grenze eine Mutter und ihre vier Kinder von Granaten getötet worden.

