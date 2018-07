London (dpa) - Kaum Hoffnung im Fall der vermissten April: Die Polizei in Wales geht davon aus, dass die Fünfjährige nicht mehr am Leben ist. Ein festgenommener 46-Jähriger werde unter dem Verdacht, April Jones ermordet zu haben festgehalten, sagte ein Polizei-Sprecher. Der Mann sei in Gewahrsam und werde weiter befragt. Inzwischen wird unter Hochdruck weiter nach dem verschollenen Mädchen gesucht. Das Verschwinden von April hat einen enormen Polizei-Einsatz ausgelöst. Hunderte von speziell trainierten Beamten wurden aufgeboten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.