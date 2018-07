Köln (dpa) - Mit persönlichen Trauerbotschaften können Fans und Freunde von Dirk Bach Abschied nehmen. Im Bestattungshaus Christoph Kuckelkorn in Köln haben sie Gelegenheit, in einem Kondolenzbuch persönliche Widmungen zu hinterlassen. Eine öffentliche Trauerfeier wird es dagegen nicht geben. Bach war am Montag in Berlin im Alter von 51 Jahren vermutlich an Herzversagen gestorben. Die Bestattung selbst soll im engsten Kreis stattfinden.

