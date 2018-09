Länder wollen Schulleistung bundesweit vergleichbarer machen

Berlin (dpa) - An deutschen Schulen soll es nach dem Willen der Kultusminister künftig über die Bundesländer-Grenzen hinweg mehr Einheitlichkeit beim Lernniveau geben. Das versicherte der Präsident der Kultusministerkonferenz, Ties Rabe, bei der Präsentation eines neuen Bundesländervergleichs für die Grundschulen in Berlin. Auch der neue Vergleich offenbart ein starkes Leistungsgefälle zwischen Süd- und Norddeutschland. Es dominieren in der Spitze überwiegend Länder aus dem Süden. Erhebliche Probleme haben dagegen die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg.

Steinbrück will Einzelheiten über Honorar-Vorträge publik machen

Berlin (dpa) - Peer Steinbrück geht in die Offensive: Nach massiver Kritik will der SPD-Kanzlerkandidat alle Informationen zu seinen Honorar-Vorträgen schnell und umfassend offenlegen. Er habe bereits eine Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, alle Unterlagen dazu noch einmal zu prüfen, sagte er der «Bild»-Zeitung. Wenn die Arbeit abgeschlossen sei, werden Auftraggeber, Ort und Thema jedes einzelnen Vortrags veröffentlicht, kündigte der Ex-Finanzminister an. Außerdem werde er das durchschnittliche Honorar der bezahlten Vorträge zwischen 2009 bis 2012 publik machen.

Merkel reist erstmals seit Beginn der Euro-Krise nach Athen

Berlin (dpa) - Zum ersten Mal seit Beginn der Euro-Krise reist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am kommenden Dienstag nach Griechenland. Die Reise findet kurz vor der Entscheidung über die Auszahlung der nächsten Notkredite für Griechenland statt. Merkel sei eine führende Persönlichkeit eines befreundeten Staates, sagte Regierungschef Antonis Samaras. Anders die Opposition: Merkels Besuch sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Regierung sich den Wünschen der Banker und des Kapitals unterwerfe, erklärte die stärkste Oppositionspartei Bündnis der radikalen Linken.

Milliarden für Straßenbau gesucht - Minister wollen auch Maut prüfen

Berlin (dpa) - Neben dauerhaft hohen Kraftstoffpreisen könnten bald auch Straßennutzungsgebühren das Autofahren in Deutschland verteuern. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern sehen sich angesichts fehlender Milliarden für den Straßenbau gezwungen, neue Geldquellen zu erschließen. Zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Cottbus verständigten sich die Ressortchefs auf eine umfassende Prüfung von weiteren Einnahmemöglichkeiten. Dazu zählt - trotz offenkundiger Proteste - auch die Einführung einer City-Maut.

Türkische Regierung sendet Friedenssignale - Syrien zeigt keine Reue

Istanbul (dpa) - Im Grenzkonflikt zwischen der Türkei und Syrien stehen die Zeichen auf Entspannung. Die Türkei will keinen Krieg mit dem Nachbarland und auch Syriens Präsident Baschar al-Assad soll seine Truppen von der Grenze zurückbeordert haben. Eine offizielle Entschuldigung für den Mörserangriff auf die Türkei will Assad allerdings nicht aussprechen. Das syrische Regime habe seinen Truppen befohlen, ab sofort zehn Kilometer Abstand von der Grenze zur Türkei zu halten, berichtet der türkische Fernsehsender NTV. Offiziell gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Nach TV-Debatte: Romney korrigiert Wahlkampfpatzer

Washington (dpa) - Die TV-Debatte hat Bewegung in den US-Wahlkampf gebracht: Mit neuem Oberwasser durch seinen Triumph beim Rededuell entschuldigte sich Herausforderer Mitt Romney bei seinen Wählern. Er habe etwas Falsches gesagt, sagte er dem ihm wohlgesonnenen TV-Sender Fox News. Gemeint ist seine Äußerung, dass die angeblich 47 Prozent Obama-Wähler von der Regierung abhängig seien und keine Steuern zahlten. Obama bekam nach seiner Niederlage beim Rededuell frischen Rückenwind vom Arbeitsmarkt. Mit 7,8 Prozent lag die Quote im September so niedrig wie seit seinem Amtsantritt nicht mehr.