Augsburg gelingt erster Saisonsieg: 3:1 gegen Bremen

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat am 7. Spieltag als letzter Fußball-Bundesligist seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die Schwaben bezwangen am Freitagabend Werder Bremen daheim mit 3:1 (2:1) und verließen damit vorerst den letzten Tabellenplatz. Tobias Werner brachte die Gastgeber vor 28 133 Zuschauern schon in der 2. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Kevin de Bruyne (19.) stellten Stephan Hain (32.) und Daniel Baier (72.) den Erfolg der Augsburger sicher. Für die enttäuschenden Bremer war es sechs Tage nach dem 0:2 gegen Tabellenführer Bayern München die zweite Niederlage hintereinander. Damit rutschte Werder auf Rang elf ab.

Hertha gewinnt Spitzenspiel gegen «Löwen» - Pauli verpasst Sieg

München (dpa) - Hertha BSC hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf den zweiten Tabellenrang vorgeschoben. Die Berliner gewannen am Freitag im Spitzenspiel gegen den TSV 1860 München mit 3:0 (0:0). Für die «Löwen» war es die erste Niederlage der Saison. Noch ohne den neuen Trainer Michael Frontzeck verpasste der FC St. Pauli zu Hause gegen Union Berlin beim 2:2 (0:1) einen Sieg. Die erste Heim-Niederlage des Jahres verhinderte der FSV Frankfurt erst durch einen Ausgleich in der Nachspielzeit beim 1:1 (0:0) gegen den SC Paderborn.

Freund holt deutschen Skisprungtitel - Schmitt nur Neunter

Klingenthal (dpa) - Skisprung-Ass Severin Freund hat mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels seine gute Frühform erneut unter Beweis gestellt. 48 Stunden nach seinem Erfolg beim Grand-Prix-Finale ließ der 24-Jährige am Freitag in Klingenthal der nationalen Konkurrenz keine Chance. Mit Sprüngen auf 141,5 und 143,5 Meter setzte sich Freund souverän vor dem Oberhofer Andreas Wank durch. Der Grand-Prix-Gesamtsieger kam auf 140 und 133,5 Meter. Dritter wurde Richard Freitag mit Weiten von 137,5 und 129 Meter. Für Routinier Martin Schmitt blieb mit 124 und 125 Metern nur Rang neun.

Früherer Handball-Nationalspieler Günter Böttcher ist tot

Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Handball-Nationalspieler Günter Böttcher ist tot. Nach Angaben des Deutschen Handballbundes (DHB) nahm sich der Olympia-Vierte von 1976 am Donnerstag bei einem Klinikaufenthalt im Alter von nur 58 Jahren das Leben. Böttcher war vor kurzem bei einem Autounfall schwer verletzt worden und hatte einige Tage im Koma gelegen. Der jahrelang als Dozent am Institut für Sport und Sportwissenschaft an der Universität Kassel tätige Böttcher bestritt in seiner Karriere unter Trainer Vlado Stenzel insgesamt 36 Länderspiele.

Kölner Haie verpassen DEL-Startrekord - Seidenberg feiert Debüt

Berlin (dpa) - Die Kölner Haie haben am 8. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga die erste Saisonpleite kassiert und den Startrekord des EV Landshut mit acht Siegen verpasst. Die Haie unterlagen am Freitag den Augsburger Panthern 2:3, bleiben aber Tabellenführer vor Augsburg. NHL-Star Dennis Seidenberg kassierte bei seinem Debüt für Mannheim eine 1:2-Niederlage in Hamburg.