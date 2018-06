Jerusalem (AFP) In Jerusalem haben sich am Donnerstag tausende ausländische Christen an einem Solidaritätsmarsch für den Staat Israel beteiligt. Rund 5000 Christen aus etwa 90 Ländern hätten an der Veranstaltung teilgenommen, sagte der Sprecher der evangelikalen Organisation Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (ICEJ), David Parsons, der Nachrichtenagentur AFP. Einschließlich der israelischen Teilnehmer demonstrierten laut den Behörden etwa 25.000 Menschen unter dem Schutz der Armee.

