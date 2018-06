Köln (SID) - Rekordeuropameister Timo Boll ist in der Tischtennis-Weltrangliste dank seines zweiten Platzes beim Weltcup in Liverpool in die Top 5 zurückgekehrt. Der Düsseldorfer verbesserte sich im Oktober-Ranking vom siebten auf den fünften Rang. Der Olympiadritte Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland), der in der Vorwoche in Liverpool überraschend in der Vorrunde gescheitert war, rutschte vom neunten auf den zehn Platz ab.

Angeführt wird das Klassement unverändert von einem chinesischen Quartett: Olympiasieger Zhang Jike rangiert auf Platz eins vor Weltcupsieger Ma Long, Xu Xin und Wang Hao. Bei den Frauen kletterte Jiaduo Wu (Kroppach) um einen Platz auf den 16. Rang.