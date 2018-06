Akcakale/Beirut (AFP) Nach den Kämpfen an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien ist die Lage in der Region am Freitag zunächst ruhig gewesen. Die türkische Armee bewachte die Ortschaft Akcakale, in der am Mittwoch fünf Zivilisten durch syrischen Beschuss getötet worden waren, mit schweren Geschützen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Unter anderem waren in dem Dorf Panzer und Luftabwehrgeschütze postiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.