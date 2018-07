New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat den Granatbeschuss eines türkischen Grenzorts durch die syrischen Streitkräfte "auf das Schärfste" verurteilt. Die 15 Ratsmitglieder forderten in dem am Donnerstag beschlossenen Text die syrische Regierung auf, "die Souveränität und territoriale Integrität ihrer Nachbarn" zu achten. Derartige Verstöße gegen das internationale Recht müssten umgehend aufhören und dürften sich nicht wiederholen. Zugleich wurden beide Länder zur Zurückhaltung aufgefordert.

