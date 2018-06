Caracas (AFP) Venezuelas Präsident Hugo Chávez und sein Herausforderer Henrique Capriles haben am Donnerstag zum offiziellen Abschluss des Wahlkampfs ihre Anhänger mobilisiert. "Ihr müsst früh wählen, damit mittags der Sieg unzweifelhaft fest steht", rief Chávez in der Hauptstadt Caracas mehreren hunderttausend Anhängern zu. Die Menge schwenkte Fahnen, tanzte und rief "Oh! Ah! Chávez wird nicht gehen!" Der 58-jährige Linkspopulist, der seit 1998 an der Regierung ist, bewirbt sich am Sonntag um eine vierte Amtszeit.

