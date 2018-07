Berlin (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) macht nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung in diesem Jahr mehr Überschuss als erwartet. Wie das Blatt (Samstagausgabe) unter Berufung auf Behördenkreise meldet, wird das Plus am Jahresende bei 1,7 Milliarden Euro liegen.

Bisher habe die BA mit einem Überschuss von 1,3 Milliarden Euro gerechnet. Ein Grund seien die sinkenden Ausgaben für arbeitsmarktpolitische Programme, hieß es. Die Behörde wird demnach rund 600 Millionen Euro weniger ausgeben als eingeplant.

Wie die Zeitung weiter schreibt, kann sich auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) über sinkende Ausgaben freuen. Die Aufwendungen für Hartz-IV-Empfänger aus dem Bundeshaushalt dürften demnach 2012 rund 500 Millionen niedriger ausfallen als erwartet.