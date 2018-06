Berlin (AFP) Wenn US-Sängerin Jennifer Lopez am Samstag in Düsseldorf bei "Wetten, dass..?" auftritt, wird ihr neuer Freund Caspar Smart hinter der Bühne mit dabei sein. "Caspar tut mir gut. Bei ihm muss ich mich nicht mehr verstellen. Ich kann endlich ich sein. Die Kinder mögen ihn", sagte die 43-Jährige der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). Über den Altersunterschied zu ihrem 24-jährigen Freund sagt sie: "Alter spielt keine Rolle. Das ist was, das auf dem Papier steht."

