Füssen (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen sind erfolgreich in die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Peter Kathan gewann in Füssen das erste Länderspiel der neuen Saison gegen Österreich 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Auf dem Weg zum Ausscheidungsturnier für die Winterspiele 2014 in Sotschi im oberpfälzischen Weiden (7. bis 10. Februar) treffen beide Teams am Sonntag (11.00 Uhr) an gleicher Stelle erneut aufeinander.

Im ersten Länderspiel nach dem Klassenerhalt bei der A-WM in den USA war Manuela Anwander vom deutschen Meister ESC Planegg nach dem torlosen Auftaktdrittel mit jeweils einem Treffer in den beiden weiteren Dritteln die erfolgreichste Spielerin der Gastgeberinnen. Vor nur 58 Zuschauern trugen sich außerdem Jacqueline Janzen (Schwenningen) und Andrea Lanzl (Bergkamen) in die Torschützinnen-Liste ein.