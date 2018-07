Düsseldorf (dpa) - ESM-Chef Klaus Regling sieht Erfolge im Kampf gegen die Eurokrise, hält aber weitere Einschnitte in den gebeutelten Staaten für dringend notwendig. Seine größte Sorge sei, dass einige Krisenländer nicht die politische Kraft haben, den schmerzhaften, aber wirksamen Reformkurs bis zum Ende durchzuhalten. Das wäre eine Katastrophe, sagte der deutsche Finanzexperte der «Rheinischen Post». Der dauerhafte Rettungsschirm ESM wird an diesem Montag in Luxemburg aus der Taufe gehoben. Der neue Fonds kann Euroländern Hilfen von bis zu 500 Milliarden Euro geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.